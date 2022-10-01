Израильские нанотехнологии могут снизить побочные эффекты химиотерапии, сообщают ученые.

Изобретение с точной дозировкой обеспечивает попадание лекарства только на пораженные клетки, а не на все тело, уже протестировано на мышах. Изобретатели также нацелились на химиотерапию и другие методы лечения.

Ученые говорят, что новая израильская технология может резко снизить побочные эффекты лечения рака, включая химиотерапию, сделав возможным точную дозировку лекарств, которые в настоящее время вводят во все тело.

Изобретение также может восстановить многочисленные методы лечения, которые сегодня считаются опасными, и позволит врачам увеличить дозы некоторых существующих лекарств, предполагает команда из Технион-Израильского технологического института в недавно рецензируемом исследовании.

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Основным направлением исследования являются препараты, которые блокируют факторы роста, вызывающие раковые клетки.

Частицы, называемые наноносителями, доставляющими лекарства в нужное место, совместимы с ограниченным набором лекарств. Команда биомедицинских инженеров Technion утверждает, что изобрела новый наноноситель, испытала его в лабораторных условиях и на мышах и пришла к выводу, что, вероятно, нанодозирование станет возможным для многих лекарств.

— Новый наноноситель фактически позволил нам успешно лечить мышей лекарством, которое обычно нельзя использовать из-за сильных побочных эффектов, — сказал профессор Йоси Шамай.

Его команда давала мышам траметиниб, препарат, который можно использовать только для пациентов с меланомой и в небольших дозах из-за его токсичности. У мышей, получавших его через целевую доставку наноносителей, опухоли уменьшались.

Лаборатория Шамая изобрела частицу с помощью необычного процесса. Сам он построил робота и запрограммировал его на тестирование различных комбинаций материалов после объединения их с помощью различных химических реакций.

– Сделав большой шаг в роботизированной химии, мы открыли новые возможности для лекарств, – объяснил Шамай.

Большинство лекарств нужно вводить перорально или инъекционно. Это означает, что 99% препарата попадает в здоровые клетки и менее 1% — в опухоль.

– Этот новый материал позволяет нам очень точно доставлять лекарства в солидные опухоли. Побочные эффекты, являющиеся результатом попадания препарата в другие части организма, можно значительно снизить.

Ученые говорят, что новая израильская технология может резко снизить побочные эффекты лечения рака, включая химиотерапию, сделав возможным точную дозировку лекарств, которые в настоящее время вводят во все тело.

Источник: Тimesofisrael