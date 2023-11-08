В Украине подтверждено 1 301 нападение на систему здравоохранения. Об этом рассказал глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

— ВОЗ верифицировала 1 301 нападение на систему здравоохранения, — говорит Ярно Хабихт.

Атаки на систему здравоохранения Украины

Хабихт отмечает, что это неприемлемо, нападения наносят ущерб на всех уровнях — от первичного звена до стационаров.

— Более того, из-за этих нападений мы также потеряли некоторых наших коллег врачей и медсестер, — подчеркнул начальник офиса ВОЗ в Украине.

Хабихт объясняет, что после каждого нападения на систему здравоохранения требуется все больше и больше финансовых ресурсов для ее восстановления.

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Чтобы полностью восстановить систему здравоохранения за первый год войны, нужно несколько миллиардов долларов.

Несмотря на все атаки, сейчас функционируют 96% учреждений здравоохранения на подконтрольной территории Украины.

Фото: Александр Прокудин