Без газа и света, измученные пытками и ежедневными обстрелами. Но сейчас – свободные! Несколько тысяч жителей поселка городского типа Большая Александровка на Херсонщине понемногу приходят в себя после оккупации, в которой находились более полугода.

Россияне мародерили и сознательно уничтожали инфраструктуру, но люди не подчинились врагу! Напротив – еще больше сплотились!

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Они рисковали жизнью, чтобы помочь друг другу. Но даже после того, как наши защитники выгнали оккупантов, о покое здесь говорить рано — рашисты до сих пор стреляют по мирным людям.

Несломленный полицейский

Вместе с семьей Сергей жил через дорогу от одного из штабов россиян. Расположились оккупанты в подвалах местной школы. Школьный двор заминирован. Подвал обустроили по своему вкусу. Все, что смогли вынести из магазинов и домов: техника, мебель, даже шторы.

Некоторое время Сергей тоже провел в подземелье, но не в этом. Он – полицейский, а россияне во время оккупации открыли охоту на правоохранителей. Рискуя жизнью, мужчина помогал уезжать другим сотрудникам нацполиции, а в своем гараже сохранял их форму и оружие. Сам спастись не успел. В его дом пришли оккупанты и забрали в застенок.

– Били прикладами по голове, по спине, – рассказал Сергей. — Слышу что-то на пальце цепляют – накручивают провода, спрашивают: знаешь? Говорю: нет – ток.

И так в течение трех дней. Изверги угрожали расправой ему и его семье, в частности маленькому сыну и беременной жене. Требовали показать, где хранит оружие. Сергей отвел оккупантов в один из тайников. Но этого было мало. Россияне вывезли его в другой застенок в Каховку. Еще два дня пыток, а затем – дерзкое предложение перейти на их сторону.

Наконец мужа отпустили к жене, которая вот-вот должна была рожать.

Женщина из-за гордости не обращалась к российским медикам. Родила дочь в подвале своего дома под шквальными вражескими обстрелами.

– У нас первая линия огня, постоянно были обстрелы, я четырем месяца с детьми не выходила на улицу, — рассказала Ольга Балан. — Принуждали нас выехать в Россию с детьми, говорили: собирай вещи. А этот ребенок уже гражданин Российской Федерации, мы, конечно, отказывались.

В подвале семья живет до сих пор. В их доме нет ни одной уцелевшей комнаты. И сейчас, говорит Ольга, опасность не исчезла. Россияне продолжают обстреливать уволенную Большую Александровку.

– Был прилет, вот через окно. Десять минут до этого с детьми на диване сидели.

Разбитые админздания, сожженные автомобили, разбитые дома, заминированные улицы, нет газа и света – так сейчас живет Великая Александровка.

Оксана с мужем пробыла под оккупацией три месяца, чудом удалось уехать. Теперь же вернулись на несколько дней, чтобы хоть немного разобрать завалы бывшего дома. В груду кирпича дом превратился после детонации грузовика с враждебными БК.

– В каждом дворе стояли машины с боеприпасами, они только их загрузили, отстрелялись и приехали и началось все это. Сгорел этот дом, этот дом посередине, как мы уцелели – не знаю.

Когда россияне бежали из поселка, на стенах и досках в классах разбомбленной школы, успели оставить послания: “у вас крутая школа, простите нас – это все сверху” и даже “скоро мы еще вернемся”. Но это вряд ли, считают украинские военные, вооруженные силы крепко держат освобожденные от оккупантов территории.

– Хочется, чтобы вся Украина была свободной и независимой, чтобы никто не приказывал нам что делать, как жить, – говорит военнослужащий ВСУ Николай.

Семь месяцев россияне сознательно уничтожали поселок. Вот мост через реку Ингулец оккупанты взрывали дважды. Все, чтобы наши военные потеряли преимущество при наступлении. Да и этот план военных “второй армии мира” с треском провалился.