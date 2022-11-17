В Одесской области в Березовском районе полицейские устанавливают обстоятельства смерти младенца. Об этом сообщили сотрудники Березовского районного отдела полиции Одесской области.

— 15 ноября к правоохранителям обратились жители одного из сел Чогодаровской общины с сообщением о том, что их односельчанка родила ребенка, однако он исчез, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному гражданами адресу выехали сотрудники территориального подразделения полиции и выяснили, куда девался ребенок.

Сейчас смотрят

Оказалось, что, по словам 35-летней роженицы, в конце сентября у нее преждевременно начались роды, она дома родила девочку, однако та была мертвой. Тогда мать вместо того, чтобы обратиться к врачам и полиции, похоронила дочь на своем дворе. На учете беременных женщина не состояла.

В рамках производства, начатого по статье 117 Уголовного кодекса Украины, тело ребенка для установления причины смерти полицейские направили на экспертизу. Следствие продолжается.

Источник: Главное управление полиции в Одесской области