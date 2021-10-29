В Киеве от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерла 34-летняя женщина. За 11 дней до смерти она родила второго ребенка.

Об этом сообщила телеведущая Маричка Падалко в социальных сетях. Ирина Шамота работала в столичной средней школе №155 учительницей английского языка, где учились дети ведущей.

— 11 дней назад она родила здорового ребенка, но сама не пережила Covid-19, — отметила Падалко.

Женщине поставили диагноз коронавирус на последних неделях беременности, но она отказалась от стационарного лечения.

По словам подруги покойной Татьяны, женщина не хотела рассказывать о проблемах со здоровьем, поэтому о болезни знали только родные. В конце концов ее состояние ухудшилось. Пациентка попала в реанимацию, ее подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Все время в больнице с Ириной находился ее муж.

— Прибыла в 4-й роддом и позвонила, что она неподалеку от меня. Ей сказали ложиться в больницу, но она отказалась. Почему так — не знаю и не понимаю, — рассказала она.

Татьяна добавила, что женщина позже ей еще писала, что она дома и ей плохо. 18 октября Ирина написала в социальных сетях, что родила мальчика. После этого женщина уже не отвечала на сообщения подруги.

У Ирины остались двое детей — дочь София, которая учится в третьем классе, и новорожденный сын. За детьми ухаживает отец, его сестра и мама умершей.

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Источник: Маричка Падалко, Новости.Live