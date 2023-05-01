37-летняя Татьяна Акулова из Семеновки Новгород-Северского района родила сына весом в 4 кг 940 г и ростом 60 см. По словам медиков, обычно такие показатели дети набирают в два-три месяца.

Сама Татьяна рассказывает, что старший сын тоже появился на свет не маленьким — 4 кг 220 г.

— В первую беременность налегала на булки и конфеты. Думала, что сын велик из-за этого. Во вторую беременность от мучного и сладкого отвернуло полностью. Даже от хлеба и блинов, — говорит счастливая мама.

По ее словам, вынашивая Богдана, предпочитала цитрусовые, особенно лимоны и мандарины, которые ела килограммами, а также другие фрукты и овощи. И все равно набрала 20 кг. До беременности весила 74.

До декрета Татьяна работала учителем украинского языка и литературы в местной школе-интернате. Муж Виталий — военнослужащий. Дома брата ждет 11-летний сын Алексей.

Женщина рассказывает, что роды в роддоме Чернигова обошлись практически бесплатно. Правда, все вещи, которые семья готовила к выписке, оказались малышу малы: не успев родиться он уже из них вырос. Пришлось срочно обновлять детский гардероб. Благо коляска и кроватка остались от старшего брата.

Источник: Gorod.cn.ua

Фото: Ольга Самсоненко