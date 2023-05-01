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Родилась на 24 неделе: в Институте сердца спасли Миланку весом всего 600 г

1 мая 2023, 18:03
Валентина Андрейко журналіст
народилась 600г

Крошечная Миланка родилась в Ровно на 24 неделе беременности. Недоношенной. Поэтому вес ее был всего 600 г.

Девочка имела пороки сердечно-легочной системы — открытый артериальный проток. Обычно у доношенных малышей он закрывается в течение первых суток жизни.

Врачи понимали, если проток не закрыть, ребенок не сможет дышать самостоятельно. Но вес критически мал для любых вмешательств. Девочку подключили к аппарату ИВЛ.

Все в роддоме ждали чуда. И оно произошло — девочка жила и даже набирала вес.

Когда набрала 800 г, пригласили врачей из Института сердца. И те, чтобы не рисковать при транспортировке маленькой пациентки, провели выездную операцию. Она прошла успешно.

Мама девочки называет спасителей из Института сердца не иначе как волшебниками. Миланка будет жить! Хочется, чтобы долго и счастливо.

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Фото: МОЗ

Источник
Минздрав
Теги
Інститут серця новонароджені Операция
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