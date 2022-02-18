Во Львове медики прооперировали 5-летнюю девочку, которая родилась с шестью пальцами на руке и деформированным большим пальцем.

Об этом рассказали в первом территориальном медицинском объединении города Львова. По их словам, Владе удалили лишний палец (между большим и указательным) сразу после рождения. Но большой палец был деформированным. Так ребенок прожил пять лет и только сейчас избавился от проблемы.

Первое медобъединение Львова начало новый этап развития детской микрохирургии кисти. Туда на три дня приехала ортопед-травматолог, детский хирург кисти, научный сотрудник отделения детской ортопедии Института патологии позвоночника и суставов имени Н.И.Ситенко НАМН Украины Ирина Гарбузняк.

За это время удалось проконсультировать детей с самыми сложными деформациями верхних конечностей и общей ортопедической патологией. Среди них: артрогрипоз, врожденная лучезапястно-локтевая косорукость, расщепленная кисть. Также были дети с последствиями родового паралича и ДЦП, посттравматическими и постожоговыми осложнениями.

— Владочке нужно было хирургическое вмешательство. Поэтому Ирина Гарбузняк совместно со специалистами Детской больницы выполнили пластическую операцию по коррекции послеоперационного рубца и корректирующую остеотомию для восстановления нормального положения кости пальца и его функций, — отметили в медобъединении.

В целом операция прошла успешно. Уже через месяц девочка сможет снять гипсовую повязку. После этого ее пальчик будет работать как следует.

Специалисты утверждают, что пороки верхних конечностей в Украине не редкость. Один из полтысячи малышей в стране ежегодно рождается с деформацией верхней конечности. Только Ирина Гарбузняк ежегодно оперирует около 150 детей с такими недостатками.

В медучреждении добавили, что в следующем месяце запланировано пять операций детям.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова