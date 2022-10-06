Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет сделали уникальную реконструктивную операцию 8-летнему ребенку, который родился практически без носика.

Об этом сообщили сотрудники клиники на своей странице в Facebook.

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— Ева родилась практически без носика, ей было трудно дышать, она часто болела и проблема мешала общению со сверстниками. Ей пытались помочь хирурги из Киева, но реконструктивная операция не помогла, — говорится в сообщении.

И тогда мама маленькой Евы обратилась за помощью в Межрегиональный центр детской челюстно-лицевой хирургии, который работает на базе львовского Охматдета.

Сообщается, что во Львов Ева приехала из Хмельницкой области.

После того, как хирурги Центра изучили медицинскую документацию, была сформулирована стратегия решения проблемы — реконструктивная ринопластика с использованием реберного хряща.

— Поскольку искусственные импланты организм девочки отторг, не было смысла пробовать устанавливать их снова. Мы пошли другим путем — использовали фрагмент собственного хряща из ребра девочки. Таким образом мы сформировали Еве носик, — пояснила хирург Кристина Пограничная.

Открытая ринопластика с автотрансплантацией реберного хряща — это только звучит страшно, на самом деле ткани забираются через крошечный разрез возле ребра. Хирурги создали надежную структуру, которая не отторгается организмом, не вызывает воспаления и помогает восстановить функцию и эстетику.

Отмечается, что медики довольны результатом операции: Ева может свободно дышать, носик имеет хорошую форму в соответствии с возрастом ребенка и размером головы.

Сегодня девочка дома. Со слов мамы, она помогает готовить вкусности для старшего брата, добросовестно выполняет домашние задания, чтобы не отставать от своего второго класса.

Источник: Охматдет Львов