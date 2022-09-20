Известный отоларинголог из Австрии Михаэль Рудес в течение недели консультировал и оперировал во Львове украинских детей с врожденными и приобретенными пороками ушной раковины и носа.

Об этом сообщили сотрудники Первого медицинского объединения Львова.

— 7-летняя Эвелина родилась с частичкой уха и плохим слухом. Наши врачи вместе с коллегой из Австрии смогли это исправить, — пишут медики.

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По их словам, Эвелинка с мамой приехали во Львов из Полтавы. Девочка постоянно комплексовала из-за вида своего уха и очень хотела, как другие дети, слушать музыку в наушниках и носить очки от солнца.

Сообщается, что после консультации медики решили лечить ребенка в несколько этапов. Первый — реконструктивная операция, при которой восстановили размер уха и вернули способность слышать.

— Вмешательство вместе с Михаэлем Рудесом провела наш отоларинголог Марьяна Черкес вместе с командой. Через полгода Эвелину ждет еще косметическое вмешательство, — сообщают сотрудники львовской клиники.

По их словам, девочка искренне радуется, ведь совсем скоро ее мечта о наушниках и солнечных очках осуществится.

Михаэль Рудес — отоларинголог, заведующий отделением ЛОР и хирургии головы и шеи государственной больницы Верхняя Штирия (Австрия), член Европейского совета по отоларингологии, хирургии головы и шеи.

В течение недели Михаэль Рудес оперировал детей с врожденными пороками, дефектами лица и ушей. За это время он проконсультировал 40 маленьких пациентов, провел 12 операций, пять из которых были сверхсложными.

По словам Михаэля, это не последний его визит во Львов, посетить который еще раз он собирается через полгода.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова