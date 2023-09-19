Медицинская команда львовского Охматдета осуществила успешную операцию новорожденному с атрезией пищевода.

Денис родился в роддоме Ходорова с нормальным весом — 3050 г. Однако, уже после рождения врачи обнаружили у мальчика пороки — атрезию пищевода и нижний трахео-пищеводный свищ.

Всего за 4 часа маленького пациента перевели в Охматдет, где команда врачей сразу взялась за операцию.

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По словам детского хирурга, Олега Ленива, атрезия — это отсутствие возможности попадания пищи в желудок. У таких младенцев желудочное содержимое попадает в дыхательные пути. Развиваются тяжелые осложнения: дыхательные расстройства, аспирационная пневмония. Есть младенец тоже не может. Поэтому очень важно в этой ситуации быстро прооперировать младенца.

Маленький Денис находился на искусственной вентиляции легких в течение недели, получал седацию и парентеральное питание.

Позже его состояние улучшилось, и его удалось вывести из вентиляции.

Ребенок начал питаться через зонд.

Состояние Дениса постепенно улучшалось, и в конце лечения он уже способен был потреблять 70 мл. жидкости из бутылочки.

Мальчика выписали в один месяц с весом 3800 г.

Теперь Дениса будут наблюдать медики Охматдета. Они также планируют провести несколько мини-операций для расширения пищевода малыша.

Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет

Фото: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет