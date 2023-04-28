Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет успешно прооперировали ребенка из Чернобаевки Черкасской области, который появился на свет с редким синдромом Денди-Уокера и многочисленными врожденными пороками.

Об это на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

— Назарчик родился с редким синдромом Денди-Уокера, с многочисленными нейрохирургическими патологиями, гидроцефалией, челюстно-лицевыми пороками лица – расщелина неба, полидактилией – по 6 пальчиков на обеих ручках и одной ножке и т.д., — пишут медики.

По их словам, ребенок постоянно болел пневмониями и бронхитами и совсем не набирал вес: из-за дефектов челюстно-лицевой системы не мог нормально кушать.

Как рассказала мама Назарчика Наталья, во время беременности она семь раз делала УЗИ и даже один раз МРТ.

— И ни разу нам никто не сказал, что у ребенка есть такие дефекты. Поэтому, когда сынишка родился, его состояние было для нас полной неожиданностью, — говорит Наталья.

Из-за тяжелого общего состояния ребенка и сложной сопутствующей патологии, только во Львовском Охматдете решились провести пластическую операцию по расщелине твердого неба, которая была столь необходима Назарчику.

По словам мамы ребенка, малыш ожил, начал нормально питаться и набирать вес. У Назарчика впереди другие операции, которые родители планируют делать также во Львове.

Фото: ЛОДКБ Охматдет