Во Львовском областном клиническом перинатальном центре на 27 неделе гестации родилась девочка ростом 35 см, весившая 970 г.

Состояние ребенка было очень тяжелым. Но благодаря комплексному командному подходу к диагностике и лечению ребенка удалось выходить.

Динамическое наблюдение невролога, офтальмолога, кардиолога, помощь массажиста обеспечили положительную динамику.

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Для таких детей, как Аничка, в перинатальном центре работает отделение медицинской реабилитации преждевременно рожденных и маленьких детей.

После выписки родители таких миниатюрных детишек имеют возможность:

консультироваться с опытными педиатрами центра

получить индивидуальный план вакцинации для ребенка

заниматься с физическим терапевтом и эрготерапевтом

Для всех ранних детей важно применять методики раннего вмешательства для гармоничного развития нервной и других систем организма.

Источник: Львовский областной перинатальный центр

Джерело: Льововский областной перинатальный центр

Фото: Льововский областной перинатальный центр