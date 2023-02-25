Во Львовском областном клиническом перинатальном центре на 27 неделе гестации родилась девочка ростом 35 см, весившая 970 г.
Состояние ребенка было очень тяжелым. Но благодаря комплексному командному подходу к диагностике и лечению ребенка удалось выходить.
Динамическое наблюдение невролога, офтальмолога, кардиолога, помощь массажиста обеспечили положительную динамику.
Аничку выписали домой на 55 сутки жизни с весом 2 310 г и ростом 47 см.
Для таких детей, как Аничка, в перинатальном центре работает отделение медицинской реабилитации преждевременно рожденных и маленьких детей.
После выписки родители таких миниатюрных детишек имеют возможность:
- консультироваться с опытными педиатрами центра
- получить индивидуальный план вакцинации для ребенка
- заниматься с физическим терапевтом и эрготерапевтом
Для всех ранних детей важно применять методики раннего вмешательства для гармоничного развития нервной и других систем организма.
Источник: Львовский областной перинатальный центр
Джерело: Льововский областной перинатальный центр