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Рождение дюймовочки: во Львове выходили младенца весом 970 г

25 февраля 2023, 18:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре на 27 неделе гестации родилась девочка ростом 35 см, весившая 970 г.

Состояние ребенка было очень тяжелым. Но благодаря комплексному командному подходу к диагностике и лечению ребенка удалось выходить.

Динамическое наблюдение невролога, офтальмолога, кардиолога, помощь массажиста обеспечили положительную динамику.

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Для таких детей, как Аничка, в перинатальном центре работает отделение медицинской реабилитации преждевременно рожденных и маленьких детей.

После выписки родители таких миниатюрных детишек имеют возможность:

  • консультироваться с опытными педиатрами центра
  • получить индивидуальный план вакцинации для ребенка
  • заниматься с физическим терапевтом и эрготерапевтом
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Для всех ранних детей важно применять методики раннего вмешательства для гармоничного развития нервной и других систем организма.

Источник: Львовский областной перинатальный центр

Джерело: Льововский областной перинатальный центр

Фото: Льововский областной перинатальный центр

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