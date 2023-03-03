Журналисты одного из крупнейших международных агентств США Associated Press опубликовали репортаж, снятый в полевом госпитале Бахмута. Это, пожалуй, первое такого рода видеосвидетельство о буднях наших медиков в самой горячей точке фронта. И оно — страшное.

Окровавленные носилки, стоны раненых бойцов, развороченная осколками снарядов плоть. Работа в режиме нон-стоп: в большую палатку, в которой оборудован госпиталь, бойцы непрерывно доставляют истекающих кровью побратимов.

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— Медики работают практически круглосуточно. Если за девять месяцев ротации в среднем было 50-60 трехсотых, то сейчас за сутки бывает больше. Но мои медики — лучшие, они забирают бойцов с того света, — говорит руководитель госпиталя.

В самом начале видео медик вынимает их кармана раненого гранату и передает своему коллеге. Несмотря на жуткую обстановку, пропитанную болью и страданием, врачи находят в себе силы шутить относительно дальнейшего применения находки.

Один из раненых рассказывает на камеру, что первый раз он получил контузию, потом была пуля в ногу.

— Теперь вот в голову прилетело… Мы стоим здесь за наших детей, — говорит боец.

Его побратим, превозмогая боль в изувеченной руке, которую медики уже зафиксировали и приступили к перевязке, объясняет, мол, это — танковый снаряд.

— В нашей группе — шестеро. Теперь минус я. Четверо контужены. Нас пытались атаковать, но ни**уя у них не вышло, — говорит боец.

Затем следующий кадр: защитник с посеревшим и осунувшимся от невыносимой боли лицом пытается подмигивать медсестре.