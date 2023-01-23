32-летняя Джейд Тушингем и ее 30-летняя партнерша Келли Ташингем прилетели в турецкую Анталию в сентябре прошлого года, чтобы совместить пляжный отдых с обновлением своих улыбок. Но это решение, по их словам, разрушило их жизнь, превратив ее в ад.

Соблазненные более низкими ценами на зубы, пара установила виниры. Процедура, которая обошлась им в 4 240 фунтов стерлингов, включала в себя спиливание зубов перед установкой нового набора виниров поверх них.

По словам британок, боль они почувствовали уже в процессе подпиливания зубов. Затем через пять часов стоматологи установили им временные виниры, с которыми пришлось ходить пять дней, испытывая при этом жуткие боли, которые не снимали даже сильнодействующие препараты.

Сейчас смотрят Читайте также: Что такое виниры и сколько они стоят — Временные виниры были плохо подогнаны и были похожи на лошадиные зубы. Мы не могли ни есть, ни пить, приходилось выживать на картофельном пюре и супе. Даже воду было трудно глотать из-за чрезвычайной чувствительности зубов, — вспоминают женщины. На шестой день влюбленную пару, которые оба уволились с работы летом 2022 года, чтобы отправиться в путешествие, наконец-то вызвали, чтобы установить коронки, но обе описывают эту процедуру как кровавую баню, во время которой от страшной боли потеряли сознание. При этом обе женщины говорят, что до всего этого кошмара у них были вполне хорошие зубы. Но захотелось чего-то лучшего и подешевле. К слову, проведение подобной процедуры в Великобритании стоит около 20 000 фунтов стерлингов на человека. — Мы не можем спать, потому что просыпаемся ночью, нуждаясь в большем количестве обезболивающих. Обезболивающие с нами повсюду, они во всех сумках, — рассказывают женщины. По их словам, самое страшное, что теперь они не могут найти в Великобритании стоматолога, который согласился бы их лечить. Поэтому бедняги подумывают снова вернутся в Турцию и потребовать соответствующего лечения. — Наши зубы визуально выглядят прекрасно, и люди постоянно спрашивают нас, где мы их делали, потому что тоже хотят. Но мы отвечаем, что никогда и никому такого не порекомендуем, — признаются леди. Источник: Express

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