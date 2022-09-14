Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Наши в ВОЗ: министр Ляшко избран в состав Исполнительного Совета

14 сентября 2022, 17:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Віктор Ляшко

На сессии Европейского комитета ВОЗ 14 сентября глава Минздрава Украины Виктор Ляшко избран в состав Исполнительного совета ВОЗ, а Первый заместитель Минздрава Александр Комарида — в состав Постоянного комитета Европейского комитета ВОЗ, информирует Посольство Украины в Израиле.

— Следует отметить, что Украина впервые в истории избрана в Исполнительный совет — руководящий орган ВОЗ, который является признанием вклада нашего государства в деятельность этой международной организации, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что активное участие Украины в организации приобретает особое значение в контексте современных беспрецедентных вызовов, прежде всего пандемий и гуманитарных последствий российской агрессии против Украины.

Нынешняя региональная сессия ВОЗ собрала министров здравоохранения и профильных представителей из 53 стран.

Сейчас смотрят
Читайте также:
вакцинацияПри поддержке ВОЗ: более 30 тыс. украинских медиков прошли обучение по иммунизации

Главными темами для обсуждения стали:

  • расширение возможностей через внедрение цифровых технологий в сферу озера здоровья;
  • укрепление здоровья через поведенческие и культурные знания;
  • устранение нехватки медицинских работников;
  • улучшение доступа к лекарству.

Отдельно делегаты обсуждали вопросы, связанные с влиянием на систему здравоохранения войны в Украине.

Источник: Посольство Украины в Израиле

Фото: Минздрав

Теги
МОЗ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь