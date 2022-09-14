На сессии Европейского комитета ВОЗ 14 сентября глава Минздрава Украины Виктор Ляшко избран в состав Исполнительного совета ВОЗ, а Первый заместитель Минздрава Александр Комарида — в состав Постоянного комитета Европейского комитета ВОЗ, информирует Посольство Украины в Израиле.
— Следует отметить, что Украина впервые в истории избрана в Исполнительный совет — руководящий орган ВОЗ, который является признанием вклада нашего государства в деятельность этой международной организации, — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечено, что активное участие Украины в организации приобретает особое значение в контексте современных беспрецедентных вызовов, прежде всего пандемий и гуманитарных последствий российской агрессии против Украины.
Нынешняя региональная сессия ВОЗ собрала министров здравоохранения и профильных представителей из 53 стран.
Главными темами для обсуждения стали:
- расширение возможностей через внедрение цифровых технологий в сферу озера здоровья;
- укрепление здоровья через поведенческие и культурные знания;
- устранение нехватки медицинских работников;
- улучшение доступа к лекарству.
Отдельно делегаты обсуждали вопросы, связанные с влиянием на систему здравоохранения войны в Украине.
Источник: Посольство Украины в Израиле
Фото: Минздрав