На сессии Европейского комитета ВОЗ 14 сентября глава Минздрава Украины Виктор Ляшко избран в состав Исполнительного совета ВОЗ, а Первый заместитель Минздрава Александр Комарида — в состав Постоянного комитета Европейского комитета ВОЗ, информирует Посольство Украины в Израиле.

— Следует отметить, что Украина впервые в истории избрана в Исполнительный совет — руководящий орган ВОЗ, который является признанием вклада нашего государства в деятельность этой международной организации, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что активное участие Украины в организации приобретает особое значение в контексте современных беспрецедентных вызовов, прежде всего пандемий и гуманитарных последствий российской агрессии против Украины.

Нынешняя региональная сессия ВОЗ собрала министров здравоохранения и профильных представителей из 53 стран.

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Главными темами для обсуждения стали:

расширение возможностей через внедрение цифровых технологий в сферу озера здоровья;

укрепление здоровья через поведенческие и культурные знания;

устранение нехватки медицинских работников;

улучшение доступа к лекарству.

Отдельно делегаты обсуждали вопросы, связанные с влиянием на систему здравоохранения войны в Украине.

Источник: Посольство Украины в Израиле

Фото: Минздрав