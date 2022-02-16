На станцию Академик Вернадский направляется ледокол Академик Вернадский с вакциной от Covid-19 для полярников. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Флагман украинского научно-исследовательского флота доставит 66 доз вакцинального препарата Pfizer для сотрудников станции, которые отправились туда еще в прошлом году.

Сообщается, что для обеспечения соблюдения всех норм холодовой цепи на судне вакцины поместили в морозильную камеру, которая работает в режиме -70 градусов по Цельсию.

— Нам важно, чтобы каждый человек мог получить надежную защиту от рисков Covid-19, тем более там, где возможности доступа к медицине весьма ограничены, — отметил Виктор Ляшко.

И задал риторический вопрос: если даже в Антарктиде есть возможность сделать первую, вторую или бустерную дозы, зачем медлить тем, у кого есть множество вариантов для вакцинации?

Министр в очередной раз призвал защитить себя и родных от смертельно опасного вируса с помощью прививки от Covid-19.