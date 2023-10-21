Исследование ученых из Лондона показало, что регулярное недосыпание, менее 5 часов увеличивает риск появления депрессии.

Ученые использовали данные о состоянии здоровья и генетическую информацию 7 146 взрослых людей до 60 лет.

Основой анализа были генетические особенности человека, влияющие на время и качество сна.

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По результатам, люди, спящие менее пяти часов за ночь, имеют в 2,5 раза больше рисков развития депрессии в последующие 4-12 лет.

Долгое время плохой сон считался следствием проблем с психическим здоровьем.

Главный автор исследования, Одесса Гамильтон, говорит, что недостаточная продолжительность сна и депрессия часто вникает одновременно. Однако, с использованием генетической предрасположенности к болезням исследователи определили, что недосыпание появляется первым.

Взрослым рекомендуется спать до девяти часов. Сон детей должен длиться от девяти до 13 ч в сутки.

Профессор Эндрю Стептоу подчеркнул, что взаимосвязь ми сном и депрессией усиливается с возрастом.

Источник: Translational Psychiatry