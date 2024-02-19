Ученые из США разработали устройство, которое помогает людям вспомнить утраченные воспоминания.

Исследователи из университета Вейк Форест и университета Южной Калифорнии создали нейропротез для улучшения памяти.

Создание нейропротеза

Инновационное устройство базируется на эксперименте 2018 года, тогда с помощью нейронных имплантатов ученые “записывалиʺ коды информации в гиппокамп — область мозга, ответственную за хранение воспоминаний.

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Ученые провели эксперимент, в котором хирургически установили мозговые электроды 14 взрослым с эпилепсией. Путем стимуляции различных частей мозга, они пытались изучить паттерны, связанные с запоминанием конкретных образов.

Как нейропротез улучшает память

Во время эксперимента было обнаружено — с помощью искусственной стимуляции мозга можно улучшить способность вспоминать образы на 22%.

Когда исследователи применили стимуляцию обоих полушарий мозга, результат улучшился до почти 38%.

Брент Редер, один из соавторов исследования объяснил, что целью ученых является создать вмешательство, которое может восстановить функцию памяти, утраченную из-за болезни Альцгеймера, инсульта или черепно-мозговой травмы.

— Мы обнаружили, что наиболее выраженные изменения произошли именно у людей с ослабленной памятью, — сказал Брент Редер.

Ученые будут проводить дальнейшие исследования, чтобы усовершенствовать нейропротез для его реального применения в медицине.

Источник: Frontiers in Computational Neuroscience