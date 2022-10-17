Из-за войны, развязанной РФ против Украины, наши дети не могут нормально учиться в школах. Некоторые из них разрушены, другие обстреливаются оккупантами ежедневно.

Следовательно, чтобы учебный процесс не прерывался, а дети получали знания, в условиях военного положения в стране введен синхронный формат обучения онлайн.

В соответствии с Санитарным регламентом для учреждений общего среднего образования, претерпевшим изменения 9 сентября 2022 года, установлена ​​продолжительность занятий для детей соответствующего класса, обучающихся онлайн в синхронном формате, который означает взаимодействие между субъектами дистанционного обучения, во время которого участники одновременно находятся в электронной образовательной среде или общаются посредством аудио-, видеоконференции.

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Продолжительность каждого урока зависит от их количества.

Следовательно, в условиях военного положения или других чрезвычайных ситуаций непрерывная продолжительность учебных занятий при организации дистанционного обучения не должна превышать для учащихся:

1-2 классов – два урока по 30 минут или три – по 20 минут;

3-4 классов – два урока по 45 минут или три – по 30 минут, или четыре – по 20 минут;

5-6 классов – два урока по 45 минут или три – по 35 минут, или четыре – по 25 минут;

7-9 классов – два урока по 45 минут или три – по 40 минут, или четыре – по 30 минут, или пять – по 25 минут;

10-11 классов – три урока по 45 минут или четыре – по 35 минут, или пять – по 30 минут, или шесть – по 25 минут.

Кроме того, в условиях военного положения в стране, для учащихся, которые, находясь за границей, получают образование во вторую смену в заведениях общего среднего образования Украины в дистанционной форме, в соответствии с требованиями Положения о дистанционной форме получения полного общего среднего образования, начало занятий должно быть не позже 16:00.

А для учащихся 1-4 классов, которые находятся за границей, допускается организация образовательного процесса в заведениях общего среднего образования Украины в дистанционной форме – во вторую смену.