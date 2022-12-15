Скоро в каждом областном центре экстренной медицины Украины будут свои специалисты по аэромедицинской эвакуации. Это будет способствовать развитию структур авиационной службы медицины катастроф.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Обучение уже началось в Варшаве. Преподавателями стали медицинские инструкторы и инструктора по летной подготовке польского Центра медицинской авиационной службы, которые обучают свой персонал по стандартам ЕС, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что, в рамках двустороннего сотрудничества, с января 2023 года начнется также учебная программа для команд пяти региональных ожоговых центров Украины.

Сообщается, что обучение стало возможно благодаря договоренностям первой леди Украины Елены Зеленской и первой леди Польши Агаты Конгаузер-Дуды. Программу поддерживают Пограничная охрана Польши, Государственная пожарная служба Польши, Фонд Помощь полякам на Востоке и Общество Wspólnota Polska.

Фото: Минздрав