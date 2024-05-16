Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Даже на кресле хочет снова в ВСУ: во Львове спасли воина, парализованного из-за осколков вражеской мины

16 мая 2024, 12:58
Марина Мелехова редактор
крісло, травма,Львів, незламні

В течение двух месяцев специалисты Центра Незламні спасали воина, которому осколок вражеской мины пробил легкое и раздробил позвоночник.

И хотя травма оставила Михаила парализованным ниже груди, он хочет быть полезным для украинской армии.

Защищал побратимов

История бывшего автомеханика с Житомирщины действительно впечатляет. В июне 2022 года мужчина добровольно пополнил ряды десантников.

Тяжелое ранение получил прошлой осенью на Запорожском направлении. Защищая побратимов от минометного обстрела, он закрыл их собственным телом.

Осколки вражеской мины прошили левую лопатку и легкое, раздробили позвоночник и достали до спинного мозга.

За жизнь Михаила боролись врачи четырех городов: Запорожья, Днепра, Киева и Львова.

В Национальный реабилитационный центр Незламні обездвиженного военного доставили в очень тяжелом состоянии, он не мог дышать самостоятельно. Поэтому более месяца находился на аппарате ИВЛ в реанимации.

Длительная реабилитация

В отделении интенсивной терапии Больницы Святого Луки физические терапевты начали работать с Михаилом с первого дня.

Сегодня, благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды, правильно подобранному медикаментозному лечению и ранней реабилитации, раненый уже достиг определенных успехов.

Он не только самостоятельно дышит, но и двигает руками и может самостоятельно есть. Но из-за травмы спинного мозга, тело Михаила ниже груди навсегда обездвижено.

Однако даже после того, как воин стал неспособным к активной боевой деятельности, защитник на кресле колесном хочет вернуться в ряды ВСУ, чтобы делиться своим опытом с другими воинами и учить их справляться с вражескими дронами.

Читайте также:
Даже на кресле хочет снова в ВСУ: во Львове спасли воина, парализованного из-за осколков вражеской миныХирурги Центра Незламные провели сложную операцию, чтобы не ампутировать руку

Источник: Центр Незламні

Фото: Первое ТМО Львова

Теги
Война в Украине військові медична допомога Перше ТМО Львова Травма
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь