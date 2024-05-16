В течение двух месяцев специалисты Центра Незламні спасали воина, которому осколок вражеской мины пробил легкое и раздробил позвоночник.

И хотя травма оставила Михаила парализованным ниже груди, он хочет быть полезным для украинской армии.

Защищал побратимов

История бывшего автомеханика с Житомирщины действительно впечатляет. В июне 2022 года мужчина добровольно пополнил ряды десантников.

Тяжелое ранение получил прошлой осенью на Запорожском направлении. Защищая побратимов от минометного обстрела, он закрыл их собственным телом.

Осколки вражеской мины прошили левую лопатку и легкое, раздробили позвоночник и достали до спинного мозга.

За жизнь Михаила боролись врачи четырех городов: Запорожья, Днепра, Киева и Львова.

В Национальный реабилитационный центр Незламні обездвиженного военного доставили в очень тяжелом состоянии, он не мог дышать самостоятельно. Поэтому более месяца находился на аппарате ИВЛ в реанимации.

Длительная реабилитация

В отделении интенсивной терапии Больницы Святого Луки физические терапевты начали работать с Михаилом с первого дня.

Сегодня, благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды, правильно подобранному медикаментозному лечению и ранней реабилитации, раненый уже достиг определенных успехов.

Он не только самостоятельно дышит, но и двигает руками и может самостоятельно есть. Но из-за травмы спинного мозга, тело Михаила ниже груди навсегда обездвижено.

Однако даже после того, как воин стал неспособным к активной боевой деятельности, защитник на кресле колесном хочет вернуться в ряды ВСУ, чтобы делиться своим опытом с другими воинами и учить их справляться с вражескими дронами.

Источник: Центр Незламні

Фото: Первое ТМО Львова