Несмотря на систематические массированные обстрелы россиян и возможные обесточивания, медицинская система Украины продолжает работать и оказывать необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Экстренные вмешательства (совершаемые немедленно или в течение нескольких часов, поскольку задержка проведения угрожает жизни пациента) и срочные операции (выполнение может осуществляться в течение суток) будут проводиться в положенные сроки, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в связи с этим областным военным администрациям рекомендуется рассмотреть вопрос о приостановлении плановых операций.

Сообщается, что возможное уменьшение пациентов не повлияет на оплату по договору с НСЗУ. Ведь в следующем году на шесть месяцев предусмотрена оплата так называемого глобального бюджета — больница будет стабильно получать часть средств по договору, независимо от того, сколько пациентов она пролечила.

Минздрав отмечает, что решение о плановости или ургентности операции может принимать исключительно врач.

Отмечается, что из-за угрозы блэкаута Минздрав уже разработал для медучреждений алгоритм действий по подготовке и реагированию на возможное прекращение энерго-, водо- и теплоснабжения, в том числе — обеспечение необходимой помощи пациентам в неотложных состояниях.