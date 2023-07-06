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Даже шрамов не осталось: В Киеве спасли малыша с ожогами всего тела

6 июля 2023, 11:53
Валентина Андрейко журналіст
малюк у лікарні

У малыша были ожоги 17% тела, причем разных степеней тяжести. И очень ярко выраженный болевой синдром.

В отделении пластически-реконструктивной микрохирургии Охматдета годовалому Артуру не просто спасли жизнь, но и не оставили воспоминаний о том страшном дне. Шрамы от ожогов уже даже не заметны.

Несколько недель назад годовалый малыш, семья которого живет в Конотопе, опрокинул на себя чайник с кипятком. Пострадало лицо, левая рука и предплечье, грудь, пальчики на ножках.

В местной больнице пострадавшему оказали первую помощь, а потом доставили в столичный Охматдет.  Потому что знали, что там специалисты имеют большой опыт успешного преодоления ожоговых травм.

— Мы сразу взяли мальчика в операционную. Провели хирургическую обработку ран и наложили гидрогелевые повязки, — рассказывает Валерий Бовкун, заведующий отделением пластически-реконструктивной микрохирургии Охматдета.

опік ручки

Ребенок несколько дней получал обезболивание в отделении интенсивной терапии, чтобы облегчилось состояние. А уже потом в отделении пластически-реконструктивной микрохирургии маленькому пациенту под наркозом провели четыре перевязки, заменили гидрогелевые повязки и хирургически обработали раны.

— Мы думали, что у Артура останутся рубцевания, ведь кожа была сильно поражена. Однако на теле почти ничего не заметно. Только на ручке есть след, — говорит мама мальчика.

Особенно женщина благодарит за то, что спасли от рубцов лицо мальчика. Даже не скажешь, что там были ожоги.

Сейчас Артур чувствует себя хорошо, активен, имеет хорошее настроение и даже играет с соседкой по палате.

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Источник и фото: НДСЛ Охматдит

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опіки Операция Охматдит
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