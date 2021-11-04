В Италии медсестру оштрафовали за то, что она не сделала 8 тыс. прививок.

Эмануэла Петрилло с 2009 по 2016 год работала в государственных медицинских учреждениях трех итальянских городов на севере страны.

В ее обязанности входило делать прививки гражданам, которые к ней обращались. Ее пациентами чаще были дети.

Однако она лишь делала вид, что вводит препарат.

При этом люди об этом не знали, они думали, что получают защиту от заболевания.

Когда об этом стало известно, делом заинтересовались правоохранители, они направили дело в суд. В рамках процесса были изучены анализы 159 людей, которые были ее пациентами. У 153 образцах подтвердили отсутствие реакции на вакцину от кори.

Женщину признали виновной. В приговоре суда говорится, что она делала это намеренно, еще и с преступным умыслом.

Ущерб от ее действий оценили в €550 тыс.

В ходе рассмотрения дела было также установлено, что Эмануэла Петрилло — фигурант уголовного производства о подделке документов, хищении и халатности.

Источник: il Messaggero