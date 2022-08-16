Журналисты Фактов ICTV побывали в центре Ивано-Франковска, где волонтеры проводели тренинг по домедицинской помощи. Они рассказали, в частности, как запустить работу сердца, которое остановилось.

Волонтеры рассказывают, что причины остановки сердца могут разные: сердечно-легочные заболевания, инсульт, инфаркт. И есть лишь 3-5 минут, чтобы эффективно возобновить работу сердечной мышцы. Прежде всего, при помощи непрямого массажа или дефибриллятора.

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— Дай Бог, чтобы не пригодилось никому. Но, я считаю, что это нужно знать обязательно всем. Тем более, когда в нашей стране идет война, — уверена жительница Днепра Светлана.

Она ставит дефибриллятор и делает массаж. Попутно рассказывает, что установить его нужно в определенные места. Объясняет, что на каждом электроде нарисовано место, куда его следует установить.

— Фактически нужно сделать небольшой бутерброд: электрод-сердце-электрод, — рассказывает Светлана.

Сообщается, что три автоматических дефибриллятора на нужды Ивано-Франковска передал благотворительный фонд Smart Medical Aid. Приборы разместят в общественных местах с круглосуточным доступом. Они просты в использовании и даже дают голосовые подсказки.

Отмечается, что это всеукраинская акция. Ранее похожие волонтеры провели в Днепре и Львове.

Фото: Ирина Тимчишин