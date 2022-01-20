Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин призвал украинцев не делать поспешные выводы о наличии антител против Covid-19, полагаясь исключительно на результаты тестов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к Covid-19. Так же и их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты, — подчеркнул санитарный врач.

По его словам, сегодня многие частные лаборатории предлагают сделать тест на наличие антител к Covid-19. Некоторые люди полагают, что это стоит делать перед прививкой, ведь так вроде как можно сделать выводы относительно своего иммунитета к коронавирусу.

— Тест на антитела показывает лишь то, что человек болел Covid-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из переболевших их вообще не обнаружили, — пишет Игорь Кузин.

Он напоминает, что кроме антител, бороться с инфекцией также помогают и другие агенты. Например, Т-лимфоциты или Т-клетки, которые играют важную роль в формировании иммунной защиты.

Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все же удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител.

— Сам факт того, что вы переболели и у вас есть антитела, не гарантирует, что вы не инфицируетесь снова, — утверждает чиновник.

И отмечает, что если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит шансы не заразиться повторно.

По его словам, пока нет научных исследований, которые могли бы точно сказать, что конкретный титр антител защитит человека от повторного инфицирования или риска тяжелого течения.

В то же время есть много исследований, которые указывают, что вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни, напоминает медик.

Источник: Игорь Кузин