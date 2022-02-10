В Ровенской области 41-летняя женщина заболела ботулизмом. Это первый случай в области в 2022 году.

Об этом сообщили в Ровенском центре контроля и профилактики болезней. Жительница Ровно заболела вследствие употребления недоброкачественных консервированных огурцов домашнего приготовления.

Диагноз подтвердили 9 февраля в лаборатории особо опасных инфекций областного центра контроля и профилактики болезней.

— Больная находится на стационарном лечении с характерными симптомами для ботулизма: нарушением зрения, затрудненным глотанием, онемением нижней челюсти, — отметили в центре.

Сейчас женщина находится в состоянии средней тяжести. По словам врача-эпидемиолога Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней Ольги Романчук, пациентка категорически запретила рассказывать что-либо о ней и о медицинском учреждении, в котором она лечится.

Ботулизм — это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Заболевание может привести к тяжелым последствиям.

Чаще всего причиной болезни становятся продукты домашнего консервирования — мясо и рыба, а также вяленые или копченые продукты. Консервированные продукты, которые плохо вымыли, неправильно или недостаточно термически обработали, могут вызвать ботулизм.

Подробнее о симптомах и лечении ботулизма — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ровенский центр контроля и профилактики болезней