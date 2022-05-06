Сотрудниками Черновицкой областной прокуратуры разоблачен факт незаконного использования гуманитарной помощи генеральным директором одного из медицинских учреждений области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, руководитель больницы использовал для личного обогащения предоставленную на нужды ВСУ и учреждений здравоохранения гуманитарную помощь в виде пяти карет скорой помощи.

Выяснилось, что по прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Вместо этого они были зарегистрированы на благотворительную организацию, которую возглавляет этот же руководитель. Автомобили использовались для предоставления платных услуг гражданам.

Также в рамках расследования уголовного производства задокументировано получение должностным лицом 16 тыс. грн неправомерной выгоды за нецелевое использование имущества медицинского учреждения. По данному факту ему пока сообщено о подозрении.

Следствие устанавливает все обстоятельства и всех причастных к хищению, присвоению или незаконному использованию гуманитарной помощи.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Черновицкой области.

Фото: Офис Генпрокурора