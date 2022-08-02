В Украине, в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской, стартовал проект “Реабилитация травм войны в Украине”, который реализует большая команда экспертов ряда министерств и ведомств.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Война длится уже несколько месяцев. Но мы не можем ждать ее завершения, мы должны действовать, чтобы предоставить каждому человеку, пострадавшему от агрессии России, возможность вернуться к полноценной жизни, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что проект осуществляется при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC).

Предполагается реализация целого комплекса мероприятий, главные из которых:

обучение мультидисциплинарным реабилитационным командам;

дооснащение реабилитационным оборудованием восьми пилотных реабилитационных центров в Черниговской, Сумской, Ровенской, Запорожской и Львовской областях, которые будут работать по передовым стандартам;

оснащение оборудованием симулятивных комнат в трех учебных заведениях, обучающих физической реабилитации: в УКУ, Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии и в Сумском государственном педагогическом университете им. А.С. Макаренко;

создание образовательных онлайн курсов по оказанию реабилитационной помощи по Международной классификации функционирования, которые смогут пройти специалисты здравоохранения по всей стране;

разработка функций по реабилитации в электронной системе здравоохранения – для того, чтобы весь процесс реабилитации был надежно задокументирован онлайн и за прогрессом могла наблюдать как реабилитационная команда, так и человек, который проходит восстановление;

разработка предложений изменения законодательства, чтобы гарантировать доступ к реабилитации для всех жителей Украины, в том числе нуждающихся в дополнительной поддержке.

Это длительная работа, рассчитанная на целый год. Однако она поможет внести важный вклад в улучшение сферы реабилитации, а значит и в безбарьерное общество в Украине, отмечается в сообщении Минздрава.