Ишемическая болезнь сердца спровоцировала больше всего смертей в Украине в течение 2021 года.

Данные о самых распространенных причинах за январь-декабрь прошлого года озвучили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно информации, с начала года умерли 714 263 человека. При этом от болезней системы кровообращения скончались 430 013 граждан, в частности от ишемической болезни сердца — 300 724 украинца.

Некоторые могли предположить, что коронавирус станет основной причиной смерти, но это не так. За год вирус унес жизни 86 015 человек.

Также злокачественные новообразования стали причиной смерти 73 683 граждан.

Другие причины:

заболевания органов пищеварения — 24 969 смертей;

болезни органов дыхания — 27 588 летальных случаев;

инфекционные и паразитарные заболевания — 6 099 смертей.

Жизни украинцев унес и ряд внешних причин:

ДТП — 3 732 смерти;

утопления — 1 528;

пожар — 1 221;

отравление (кроме алкоголя) — 1 631;

отравление алкоголем — 1 845;

самоубийство — 5 907;

умышленные убийства — 1 240.

В целом за январь-декабрь 2021 года в Украине умерли на 97 428 (на 15,8%) больше людей, чем за январь-декабрь 2020-ого. Тогда количество было 616 835 смертей.

Источник: Государственная служба статистики Украины