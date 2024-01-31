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Не дождалась трансплантаций: в Великобритании из-за недоедания умерла женщина, страдавшая болезнью Крона

31 января 2024, 18:31
Марина Мелехова редактор
лікарня пацієнт
Источник: Pixabay

В Великобритании молодая женщина умерла от слабости и недоедания, не дождавшись трансплантации пяти органов.

Диагноз — болезнь Крона

Мишель страдала болезнью Крона с 14 лет. Некоторое время особых проблем не было, но однажды она проснулась с дыркой в животе вследствие свища.


Это привело к полиорганной недостаточности, что потребовало редкой трансплантации пяти органов: толстого и тонкого кишечника, поджелудочной железы и печени.

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После долгих лет ожидания операций и поддержания жизни с помощью полного парентерального питания (TPN) Мишель оказалась слишком слабой. Она умерла от недоедания и кишечной недостаточности.

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Источник: The Sun

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Великобритания медична допомога Смерть трансплантація органів хвороби
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