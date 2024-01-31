В Великобритании молодая женщина умерла от слабости и недоедания, не дождавшись трансплантации пяти органов.

Диагноз — болезнь Крона

Мишель страдала болезнью Крона с 14 лет. Некоторое время особых проблем не было, но однажды она проснулась с дыркой в животе вследствие свища.

My wife's intestines 'exploded' — I'm sharing tragic last pic as msg to others https://t.co/Sg2W4yuYc3 — Ганна І. (@anni4ka2022) January 31, 2024



Это привело к полиорганной недостаточности, что потребовало редкой трансплантации пяти органов: толстого и тонкого кишечника, поджелудочной железы и печени.

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После долгих лет ожидания операций и поддержания жизни с помощью полного парентерального питания (TPN) Мишель оказалась слишком слабой. Она умерла от недоедания и кишечной недостаточности.

Источник: The Sun