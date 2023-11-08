8-летний Ромчик Олексив лечился более года в Германии после того, как в Виннице, во время ракетной атаки россиян на центр города, получил ожоги 45% поверхности тела.

А теперь он участвует в танцевальных соревнованиях! Сверстники аплодируют, жюри восхищается, врачи не верят своим глазам. А он таки точно несокрушимый!

Ожоги тела не оставляли ребенку шанса

Еще год назад, когда ребенка в крайне тяжелом состоянии привезли из Винницы во Львов, медики боялись, что мальчик не выживет, не дождется медицинской эвакуации в известную немецкую клинику, специализирующуюся на таких страшных ожогах.

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В тот день, 14 июля 2022 года, Ромчик потерял маму, она погибла в разрушенном медицинском центре, куда привела сына на консультацию, а сам мальчик был страшно обожжен адским огнем.

Львовские врачи поняли, насколько мощные в этом ребенке жизненные силы, когда малыш дожил-таки до эвакуации, выдержал транспортировку и уже в Германии мужественно переносил сложное лечение и процедуры.

Он справился. Уже на лечении в Германии, когда угроза жизни прошла, папа маленького пациента не знал, будет ли его сын когда-нибудь ходить.

Маленький победитель

Прошло более года после трагедии. Ромчик вернулся в Украину и участвует в соревнованиях по бальным танцам!

В родном Львове мальчик снова ходит в школу и на секции. А реабилитация продолжается там, где прошлым летом боролись за его жизнь — в детской больнице Святого Николая, на базе которой действует Центр детской реабилитации UNBROKEN KIDS.

Ромчик постоянно занимается с физическим терапевтом и прилагает усилия, чтобы нормально заработали пораженные ожогами ручки. Пока он в специальной маске, но это не навсегда.

Он мечтает вернуться к игре на баяне и дать концерт для своих врачей.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова