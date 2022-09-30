С начала года в Киевский городской центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию поступило более 8,7 тыс. заявлений о домашнем насилии и стрессе, вызванном войной. Из них 5 467 обращений – от женщин, и 1 117 – от мужчин. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

– Проблема домашнего насилия существует в обществе и в условиях полномасштабного российского вторжения, – отметила Марина Хонда. — Более месяца назад мы запустили пять мобильных бригад социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия.

Это позволило приблизить услуги к получателям, сделать их более эффективными, вовремя выявлять и реагировать на случаи насилия.

Она также добавила, что Киевский городской центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию предоставляет широкий спектр услуг для пострадавших.

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Телефон доверия Центра работает 24/7 по номерам 1 500 (со стационарного) и 044 272 1500 (с мобильного) для всех нуждающихся в помощи.

В Центре можно получить консультации психологов как очно, так и онлайн. Лично обратиться в Центр можно по адресу ул. Ильенко, 20. Консультации в онлайн-формате можно получить в Skype (dovira1500).

Если пострадавший нуждается, может получить место безопасного пребывания в Приютах и ​​Комнатах кризисного реагирования Центра.

Специалисты Центра также оказывают первичную юридическую и правовую помощь.

Обращаться для консультаций можно и в социальных сетях:

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