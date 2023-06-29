В Виннице проходит реабилитацию 36-летний Олег. Его мужеством и решительностью восхищаются все медработники учреждения.
Пережить два ранения, не чувствовать конечностей и потерять способность говорить… Но не потерять веру в себя, Украину и победу, не поддаваться отчаянию, бороться с немощью, чтобы вернуться к полноценной жизни.
Первое ранение Олег получил в результате попадания танкового снаряда. Осколки посекли тело. Как только раны зажили — сразу вернулся на фронт. Воевал под Лисичанском.
Рядом с позицией разорвался вражеский снаряд…
Упал, а подняться уже не смог, как и произнести слово. Услышал, как рядом закричали: “У нас двухсотый”. Тогда подумал — я не 200-ый, я 300-ый. И нашел силы поднять руку.
На этот раз не обошлось — тяжелая черепно-мозговая травма и ранение левого плеча.
С поля боя Олега транспортировали в Днепр, а уже после стабилизации в тяжелом состоянии эвакуировали в Винницу.
Врачи говорят, что он поступил очень тяжелый: не мог говорить, двигаться. Не мог самостоятельно поменять положение тела, был зависим от посторонней помощи, замкнут…
Так начался непростой путь к восстановлению.
Шаг за шагом реабилитация давала свои результаты — под пристальным наблюдением медиков организм восстанавливался.
Сейчас Олег может самостоятельно одеваться, ухаживать за собой, есть. Даже выбрался на природу и порыбачил с реабилитационной командой.
Боец продолжает путь к своей победе над немощью.
Фото: МОЗ