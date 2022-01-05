В Соединенных Штатах Америки полиция арестовала 54-летнего педагога, которая сделала прививку от коронавируса своему 17-летнему ученику, когда тот пришел к ней домой. Произошло это в канун Нового года.

Сообщается, что, когда парень вернулся домой и рассказал о случившемся родителям, те были настолько возмущены, что решили заявить об инциденте в полицию. Правоохранители отреагировали оперативно: в тот же вечер учительница была арестована.

В полицейском участке ей разъяснили, что делать прививки кому бы то ни было она не имела права, поскольку, во-первых, у нее нет соответствующего образования, а во-вторых, родители ученика не давали своего согласия на подобную манипуляцию.

Женщине уже предъявили обвинение. В школе, где она работала, поспешили откреститься от случившегося и заявили, что не имеют к этому никакого отношения, ведь их коллега сделала вакцинальный укол вне стен учебного заведения.

Источник: NBC News