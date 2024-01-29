Во Львове помогают восстановиться военному, который из-за ранения не мог ходить и говорить. Его речь понемногу восстанавливается, а навыки ходьбы вернулись.
Черепно-мозговая травма на войне
46-летний Алексей Литовченко из Одессы раньше был строителем.
Еще в 2014 году мужчина добровольно пошел защищать Украину.
Впоследствии, когда у них с женой Евгенией родился сын, Алексей демобилизовался.
Когда началась полномасштабная война, мужчина вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Он участвовал в освобождении Херсона и боях в Донецкой области.
Военный получил тяжелую черепно-мозговую травму во время боя на Бахмутском направлении летом прошлого года. Он не мог говорить, ходить и мало что помнил.
У Алексея было повреждено левое полушарие головного мозга, которое отвечает за память, речь и письмо.
Лечение черепно-мозговой травмы
Уже четыре месяца защитник находится во Львове — в реабилитационном Центре НЕЗЛАМНІ. Там им занимается команда профессионалов: физические терапевты, терапевты речи и речи, психо- и эрготерапевты.
За это время Алексей научился ходить и активно работает над восстановлением речи.
Его жена Евгения поддерживала мужа на каждом этапе реабилитации.
— Я когда его увидела — обрадовалась. Потому что главное, что он жив, а все остальное мы преодолеем вместе, — вспоминает Евгения.
Его семья верит в полное восстановление и возвращение героя домой — в Одессу, там его ждет сын.
Источник: НЕЗЛАМНІ
Фото: НЕЗЛАМНІ