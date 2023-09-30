Во львовской больнице Охматдете спасли 10-месячного мальчика, который проглотил пластмассовую деталь от Lego. Красный элемент любимого детского конструктора застрял в пищеводе малыша.

Маленького Артурчика доставили в больницу каретой скорой медицинской помощи. Испуганные родители рассказали, что у сына неожиданно началось усиленное слюнотечение, позывы на рвоту. Малыш стал беспокойным и не мог глотать пищу.

Рентгенографическое обследование грудной клетки никакого инородного тела не выявило. Однако, детский хирург Александр Колодий видел, все клинические данные указывают на наличие инородного предмета — скорее всего, в пищеводе.

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И действительно, в средней трети пищевода находилась пластмассовая деталь красного цвета из конструктора Lego.

Инородное тело успешно удалили, и состояние ребенка сразу улучшилось.

Родители Артура уже потом рассказали, что действительно дали малышу Lego, чтобы играл. Игрушка малыша очень заинтересовала, мама даже не успела заметить, как одна из деталей конструктора оказалась во рту мальчика. И это едва не привело к трагедии.

Благодаря профессионализму врачей львовского Охматдета Артур вернулся домой, в город Броды, живой-здоровый, в хорошем настроении.

Источник: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит