Хирурги Львовской областной детской больницы Охматдет успешно прооперировали юношу с расщелиной губы и неба, который даже не мог свободно дышать. Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

Константин родился с расщелиной губы и неба. Еще в раннем возрасте малыша прооперировали, что привело к образованию многочисленных рубцов, деформации перегородки носа и другим серьезным последствиям.

Парень не только не мог свободно дышать, но и в 18 лет имел челюсть, которая соответствовала размерам 5-летнего ребенка.

Для решения этих проблем семья из города Самбор обратилась за консультацией во Львовскую областную детскую больницу Охматдет.

— Я уже потеряла надежду на восстановление, — вспоминает мама Константина.

Ведь родные пациента сначала даже не поверили специалистам, что возможно все исправить.

Во время первой операции в марте челюстно-лицевой хирург Кристина Пограничная и доктор Крейг Хобар провели дистракцию верхней челюсти, благодаря которой удалось увеличить ее на 1,5 см.

Во время следующей операции был удален дистрактор, а также выполнена открытая риносептопластика для восстановления перегородки носа и его внешней формы.

— Результат молниеносный, — поделилась впечатлениями мама Константина.

Она выразила благодарность хирургам Кристине Пограничной и Андрею Миськиву за их работу и надежду, что дальнейшие шаги также будут успешными.

Планируется, что дальнейшее лечение продолжит стоматолог-ортодонт. По результатам реабилитации будет решено, нужно ли пациенту дополнительное оперативное вмешательство.

Фото и источник: Львовская областная детская больница Охматдет