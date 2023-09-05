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Не мог даже держать голову: львовские врачи лечат годовалого ребенка с гидроцефалией

5 сентября 2023, 17:33
Марина Мелехова редактор
мама з дитиною

У Назара сразу после рождения обнаружили тяжелые пороки развития: гидроцефалию, расщелину твердого и мягкого неба, полидактилию и синдром Денди Уокера. Он не мог самостоятельно даже держать голову и сидеть.

Когда мать мальчика обратилась к львовским врачам, ребенку было почти полтора года.

Врач физической и реабилитационной медицины Марьяна Пуковская объяснила, что синдром Дэнди Уокера — это довольно редкая болезнь, которая часто сопровождает гидроцефалию и другие пороки развития.

За один курс реабилитации специалисты Охматдета достигли впечатляющих результатов: провели успешную операцию, исправив расщелину неба.

Уже после первого занятия состояние ребенка значительно улучшилось. Назар начал самостоятельно переворачиваться, смог сидеть и даже играть с игрушками.

— Ранее врачи Черкасской области делали массажи, но это не давало никаких результатов. А тут за несколько недель такой прогресс, — рассказала мама Назара Наталья.

Чтобы закрепить навыки, физиотерапевты показали Наталье эффективные упражнения, которые можно выполнять с сыном в домашних условиях.

Впереди мальчика ждет долгий путь реабилитации и восстановления, но уже сегодня специалисты львовского Охматдета уверены, что Назар имеет шанс ходить.

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Источник и фото: Львовский Охматдет

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