Специалисты Первого территориального медицинского объединения Львова впервые провели сложнейшую нейрохирургическую операцию на спинном мозге по восстановлению двигательной активности ножек 5-летнего ребенка.

Кристина родилась вполне здоровым ребенком. Активно развивалась и в год, как большинство деток, научилась ходить. Однако через несколько месяцев мышцы в ее ножках начали напрягаться, появилось ощущение крепатуры, которое каждый день лишь усиливалось. Через какое-то время дитя уже не могло стать на стопы.

В итоге ребенок несколько лет передвигался только при помощи специальной коляски-опоры. Причина — генетическая болезнь Штрюмпеля. Это наследственное заболевание, при котором поражаются боковые и передние спинномозговые столбы. Болезнь опасна параличом нижних конечностей.

Сперва врачи пытались снять спастику, то есть напряжение в ножках, лекарственной терапией и соответствующей реабилитацией. Но это, увы, не помогло. Недуг прогрессировал, и через какое-то время стало понятно, что нужна операция.

Селективная дорзальная ризотомия, так называется спасительное для Кристины хирургическое вмешательство. Суть его в том, что нейрохирурги добираются до спинного мозга и частично перерезают чувствительные нервы, идущие к ногам и провоцирующие напряжение. Операцию надо выполнить так, чтобы устранить проблему и не задеть нервы, которые отвечают за движение.

Такого рода вмешательства выполнялись только за рубежом. Однако родители Кристины после консультаций с клиниками Турции, Израиля и Польши решили довериться нашим врачам.

Операция прошла успешно. Невооруженным глазом видно: напряжение в мышцах ножек маленькой пациентки уменьшилось. Сейчас девочка проходит реабилитацию. И хотя без опоры она еще не ходит, но уже может полностью становиться на стопы.

Если положительная динамика будет продолжаться, вскоре Кристина сможет свободно ходить.

Для нее и для ее родителей это станет лучшим подарком на Новый 2022 год.

Источник: 1 ТМО Львов