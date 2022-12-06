Специалисты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра сделали сложную реконструктивную операцию 5-месячному ребенку из Хмельницкой области, который из-за щели в небе не мог нормально дышать, есть и спать.

Об этом сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.

— Родители малыша радуются, что не стали слушать тех медиков, которые советовали им отсрочить операцию, — пишут сотрудники клиники.

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По их словам, из-за врожденного недостатка лицевого отдела у ребенка появлялась одышка, он мог спать лишь полусидя, что плохо повлияло на позвоночник малыша. Также были большие проблемы с питанием, поэтому мальчик плохо набирал вес.

Сообщается, что семье посоветовали обратиться к специалисту Центра Остапу Могиляку, который проводит сложные оперативные вмешательства детям с врожденными пороками лица. Благодаря его особой хирургической технике, дети не имеют проблем с произношением и не нуждаются в работе с логопедом.

— Макарчику мы выполнили реконструктивное вмешательство с пластикой трех слоев щели, скорректировали уздечки языка и верхней губы, чтобы избежать в будущем диастаза в зубах, — рассказал хирург.

По его словам, сложную операцию пришлось завершать во время воздушной тревоги, что заставило родителей немного понервничать.

— Я также переживала, чтобы не произошло обесточивания. Хотя понимала, что врачи и больница готовы к таким ситуациям, — признается мама Макарчика.

По словам медиков, вмешательство прошло удачно, мальчик лучше ест и спит, он оживлен и активен.

Отмечается, что ежегодно в Центре оперируют около 700 детей с патологией губы и неба. Проводить хирургические вмешательства, по мнению Остапа Могиляка, нужно в оптимальные сроки, еще до появления первых звуков: щель губы – от 1 до 3 месяцев от рождения, щель неба – от 4 до 6 месяцев.

Источник: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ