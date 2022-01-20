В Украине врачи впервые прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci. Он дал шанс женщине снова нормально есть.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова. 34-летняя пациентка, которая живет во Львовской области, последние два месяца не могла сделать даже глоток воды, чтобы не спровоцировать рвоту.

Мирослава похудела на 10 килограммов. Причина — диагноз ахалазия пищевода, то есть нарушение его функции во время приема пищи. Он встречается лишь у 0,001% людей на планете.

Женщина узнала о редкой патологии только в этом месяце, когда обратилась в Больницу скорой помощи первого ТМО Львова. А до этого она два года страдала сперва от безумного дискомфорта, а потом и боли.

— Еда, которую она употребляла, возвращалась. Проблемой было даже сделать глоток воды, — отметили в больнице.

Рентген сразу обнаружил ахалазию пищевода. Раньше единственным методом вернуть женщину к нормальной жизни была операция с разрезом грудной клетки и брюшной полости. Однако благодаря роботической системе Da Vinci медикам удалось сделать сложное хирургическое вмешательство через четыре маленьких прокола.

В больнице объяснили, что это позволило уменьшить как травматизм во время операции, так и риск рецидивов после. Также значительно сократилось время реабилитации.

Уже через день после операции Мирослава уехала домой к своим родным. Сейчас она чувствует себя хорошо и снова может нормально есть и пить.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова