Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасли ребенка с врожденной тяжелой патологией пищевода. Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— В мае прошлого года в отделение интенсивной терапии новорожденных Охматдета поступил мальчик из Житомирской области, которому было всего несколько дней от рождения, — пишут медики.

По их словам, Ростику установили диагноз — атрезия пищевода с проксимально-пищеводной свищей. Это врожденная аномалия развития, при которой пищевод представлен двумя слепыми сегментами, а верхняя его часть соединяется с дыхательными путями. Мальчик не мог питаться и полноценно дышать.

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В больницу мальчик прибыл на аппарате ИВЛ. Хирурги отделения хирургии новорожденных Охматдета срочно сделали младенцу операцию, направленную на разъединение верхней части пищевода с дыхательными путями и вывели гастростому — ребенок начал самостоятельно дышать и получать питание в желудок.

После операции ребенок более месяца находился в больнице и проходил тяжелый этап реабилитации. Следующие несколько недель он провел дома, но все еще нуждался в кропотливом уходе с использованием особой аппаратуры, которой овладели родители.

Далее мальчика ждала повторная госпитализация и четыре этапные операции, направленные на восстановление проходимости собственного пищевода.

По словам хирурга Охматдета Олега Янчука, это новейшая для Украины и мира методика, названная в честь американского хирурга Джона Фокера.

— Это уникальная практика, когда накладываются швы на сегменты пищевода, далее концы швов выводятся наружу с созданием умеренного натяжения, стимулирующего рост собственного пищевода. Впервые такую операцию в Охматдете провели в 2018 году, — рассказывает Янчук.

После хирургических вмешательств длительное время в тяжелом состоянии ребенок находился в реанимации. Но полгода сложнейшего лечения дали результат. Ростик впервые попробовал еду на вкус в возрасте семи месяцев. Ребенок уже собирается ехать домой, где его ждут восемь братиков и сестричек.

Источник: Охматдет