Невозможно побороть без доступа к чистой воде: в Нигерии продолжается вспышка холеры

В Нигерии продолжается вспышка холеры. По данным Государственного центра по контролю заболеваний (NCDC) с 1 января по 1 августа 2021 года в стране зафиксировали 31 425 случаев холеры. В результате болезни умерли 816 человек.

Вспышка холеры охватила 22 из 36 штатов страны. Больше всего пострадали штаты Бенуэ, Кано, Кадуна, Замфара, Баучи и Плато.

В июне в стране начал работать оперативный центр по реагированию на холеру, в который вошли представители Всемирной организации здравоохранения, Национального агентства Нигерии по развитию общественного здоровья и тому подобное.

В штаты, где фиксировали наибольшее количество больных, завезли лекарства, средства лабораторной диагностики, информационные материалы для населения. Также людей начали вакцинировать от холеры.

Нигерийский центр по контролю заболеваний отметил, что побороть холеру не удастся, пока будет ограничен доступ к чистой питьевой воде, не будет правильно утилизироваться мусор и не будет происходить соблюдение правил гигиены населением.

— Если вы в ближайшее время собираетесь посетить Нигерию, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о холере и ее профилактике. Эта болезнь излечима при условии своевременного обращения по оказанию медицинской помощи, — отметили в ЦОС.

Холера — это острое диарейное заболевание, которое без лечения может через несколько часов привести к смерти. Заразиться можно через употребление зараженных пищевых продуктов или воды.

Причины распространения болезни: низкое качество питьевой воды, плохие санитарные условия и несоблюдение элементарных правил гигиены.

Профилактика холеры:

пить и использовать воду в бутылках, консервированные или бутылочные газированные и негазированные напитки;

если вода в бутылках недоступна, следует использовать кипяченую воду. Кипятить воду нужно в течение 1 минуты;

морепродукты, водоросли, молочные продукты, мясо, овощи, фрукты употреблять только после термической обработки;

соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки, особенно после посещения туалета или мест большого скопления людей. Если вода и мыло недоступны — использовать дезинфекторы для рук, что содержат спирт.

Подробнее о холере в Нигерии — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ