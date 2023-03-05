31-летняя женщина из штата Керала на юге Индии пять лет жила со щипцами в животе, которые там забыли медики после проведения хирургического вмешательства.

Мать троих детей К.К. Харшина перенесла три операции кесарева сечения во время каждых родов. После третьей, в результате которой на свет появился мальчик, у нее начались сильные боли в животе.

Женщина годами жила с нестерпимой болью, пока УЗИ в прошлом году не обнаружило, что после операции в ее теле забыли щипцы.

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— Я не могу описать боль, которую я терпела в течение пяти лет, — говорит Харшина.

По ее словам, когда она обращалась за помощью к медикам, те отвечали, что причина — в трех кесаревых сечениях и что многие другие женщины имеют такие же жалобы.

Лишь в сентябре 2022 года, когда Харшина сдала анализы на инфекцию мочевого пузыря, сканирование показало, что внутри ее тела имеется кусок металла.

Это оказались щипцы 6,1 см в длину и 5 см в ширину, которыми врачи зажимают сосуды во время операций. Ей сделали еще одну операцию, чтобы удалить инструмент.

Женщина пожаловалась в министерство здравоохранения штата, после чего была назначена комиссия по расследованию дела. Больница Государственного медицинского колледжа Кожикоде также провела внутреннее расследование.

В результате медики заявили, что ни одно хирургическое оборудование не пропало и вспомнили о двух операциях, которые Харшина перенесла до того, как приехала к ним. Расследование департамента здравоохранения также не установило, кто виноват.

Отдельное правительственное расследование не смогло отследить происхождение щипцов, поскольку обе больницы, где Харшина перенесла операции, не имели записей об инструменте.

В знак протеста Харшина объявила голодовку, требуя от правительства штата принять меры против виновных.

Лидеры местной оппозиции убедили ее прекратить акцию, поскольку это негативно повлияет на здоровье. Харшина прекратила голодовку, но продолжает сидеть в знак протеста у больницы, пока, по ее словам, не добьется справедливости.