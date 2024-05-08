Николаевский районный суд Львовщины обязал Новороздольскую городскую больницу выплатить 200 тыс. грн моральной компенсации мужу умершей пациентки.

После падения со второго этажа пациентку не госпитализировали

66-летняя женщина умерла так и не получив необходимой помощи от врачей после своего падения со второго этажа по неосторожности.

Несчастный случай произошел 14 августа 2020-го года. Сначала показалось, что травмы, полученные ею, незначительные, поэтому она не сразу обратилась к врачам. Только через три дня пришла на прием к травматологу Новороздольской больницы Александру Яремчуку.

После обследования возникло подозрение, в частности, на переломы ребер со смещением, множественные переломы седалищной кости со смещением.

Травматолог выписал ей препараты и назначил амбулаторное лечение. С 17 по 26 августа женщина лечилась дома. Это почти 10 дней.

Когда ее состояние критически ухудшилось, вызвали скорую, которая доставила женщину в больницу в очень тяжелом состоянии.

Через три дня пациентка умерла.

Врач избежал ответственности, больница — нет

Изгореванный муж подал в суд на врача и больницу.

Против травматолога Александра Яремчука возбуждали уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, но закрыли из-за истечения сроков давности.

А вот больнице избежать ответственности не удалось.

Согласно экспертному заключению, женщину после падения с высоты, согласно Унифицированному клиническому протоколу экстренной медицинской помощи, следовало срочно госпитализировать, иначе возникали необратимые фатальные нарушения.

А больная находилась дома, без медицинской помощи, в результате — вследствие внутренних кровотечений в плевральную и брюшную полости и в мягкие ткани, присоединилась инфекция, которая вызвала сепсис, полиорганную недостаточность и смерть.

Мужчина подал иск на один млн грн, но судья, хотя и согласилась с его доводами, все же удовлетворила требования лишь частично и обязала Новороздольскую городскую больницу выплатить ему 200 тыс. грн причиненного морального вреда.

Источник: Zaxid.net