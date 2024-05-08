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Не обязательно лично: лекарства по е-рецепту могут выдать в аптеке родным и близким пациента

8 мая 2024, 15:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Depositphotos

Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) опровергли миф о якобы необходимости личного присутствия пациента в аптеке при получении лекарств или медизделий по электронному рецепту по программе реимбурсации.

Не обязательно лично

— Информация о том, что пациент с е-рецептом должен прийти за Доступними ліками, инсулином или другими лекарствами или медизделиями программы реимбурсации только лично, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, при необходимости лекарства пациенту по е-рецепту могут получить родные. Нужно только сообщить им номер рецепта. В аптеку не обязательно отправляться лично.

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Алгоритм действий

В аптеке фармацевту необходимо сообщить 16-значный номер рецепта. А дальше выбрать из предложенных лекарств именно те, которые нужны.

— Поэтому предупредите тех, кто будет получать для вас лекарства, какие именно препараты нужны, в каком количестве, какого производителя, — предупредили в НСЗУ.

Если в аптеке отсутствует необходимое торговое наименование лекарств, то его можно заказать и забрать через несколько дней. Или обратиться в другую аптеку, отпускающую Доступні ліки.

Источник: НСЗУ

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Доступні ліки Ліки НСЗУ Рецепт
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