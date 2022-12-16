Австралийская исследователь Меган Фолвелл в ходе эксперимента подтвердила собственную гипотезу о том, что у змей все же есть клиторы. Хотя до этого считалось, что этот орган у пресмыкающихся исчез в процессе эволюции.

Сообщается, что Меган обнаружила у змеи два отдельных клитора — гемиклиторы. Они разделены эректильной тканью и скрыты внизу хвоста.

Отмечается, что ученая в начале работала со смертельной змейкой, а затем ее команда проанализировала в общей сложности девять видов, в том числе пестрого питона, гадюку шумящую и мокасиновую мексиканскую змею.

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Выяснилось, что гемиклиторы были разные по размеру, но их наличие не вызывало никаких сомнений. Также исследователи обнаружили, что у некоторых видов змей клитор хрупок и маленький – меньше миллиметра.

Ученые сообщают, что это открытие также позволило объяснить поведение змей во время прелюдий — самцы часто трутся хвостами или обвиваются вокруг хвоста своего партнера, именно там, где расположен клитор.