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Не путать с Covid-19: ученые назвали симптомы длительной простуды

6 октября 2023, 13:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Pixabay

Команда ученых Лондонского университета королевы Марии в ходе исследования выяснила, что люди могут испытывать долговременные симптомы после острых респираторных инфекций, при которых тест на Covid-19 был отрицательным.

Среди наиболее распространенных симптомов долгой простуды ученые назвали кашель, боль в животе и диарею, возникающие более чем через четыре недели после первоначального заражения.

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В ходе эксперимента исследователи сравнили распространенность и тяжесть долгосрочных симптомов после эпизода Covid-19 с эпизодом другой острой респираторной инфекции.

Те, кто выздоравливал после Covid-19, чаще испытывали головокружение, а также проблемы со вкусом и обонянием, по сравнению с теми, у кого была респираторная инфекция.

Ученые отмечают, что, хотя затянувшийся Covid-19 в настоящее время является признанным заболеванием, было проведено мало исследований, сравнивающих долгосрочные симптомы после заражения другими респираторными инфекциями.

Источник
MedicalXpress
Теги
застуда Наукові дослідження
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